حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان /10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيا: الأمور على ما يرام ولكن ابعد مشاكلك الشخصية عن مكان العمل؛ قد تفقد السيطرة على بعض الأوضاع، أو تتبلبل الأجواء إذا كنت تعمل على مشروع ثقافى أو فكرى على الأخص.

عاطفيا: ينتابك إحساس بالظلم من حبيبك وتشعر أنه لا يعطى لك فرصة للتعبير له عن مشاعرك، قد تتخلى عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصيّة تمارسها بمفردك أو مع الأصدقاء وتبدى اهتماما بأشياء أخرى غيره.

صحيا: قد يتعرض أحد المقربين منك لحادث أو لوعكة صحية شديدة، حاول أن تكون بجانبه فى هذه الفترة ولاتتركه، من ناحية أخرى عليك الاستفادة من تجارب الآخرين عن العادات الغير صحية، اهتم بصحتك أكثر من ذلك وداوم على شرب المياه.

توقعات علماء الفلك:

تتعامل هذه الفترة مع النزاعات والخصومات بشكل أكثر عدوانية وبدون داعى، ربما يستخدم زملاؤك هذا ضدك ويتعمدوا استفذاذك ويستمتعوا وهم يرونك فى حالة عصبية هيستيرية، قد يؤدى إلى جعل المعارضين لك أعداء فيما بعد، حاول أن تتعامل بشكل أكثر عقلانية مع الزملاء، وانتقى ألفاظك وكلماتك حتى لا توقع نفسك فى أخطاء ومشاكل أنت فى غنى عنها. وفى نفس الصعيد إذا شعرت بوجود شكوك فى شخص تتعامل معه يفضل أن تحيد علاقتك معه ولا تشركه فى خصوصياتك وقرارتك. وبخصوص حياتك العاطفية ربما تزيد قوتك مع الحبيب ولذلك ستشعر بأنك قادر على مواجهته.