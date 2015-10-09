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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الخميس 8/10/2015

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لبرج الحمل:

مهنيا: المسؤولون راضون عنك ويشيدون بعملك، كن حذرا فى تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلا للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقا حاول أن تكون دائما عند حسن الظن لتتألق.

عاطفيا: هناك مؤشرات تقول أنك ستدخل علاقة حب جديدة، فكن متألقا ولا تكن صداميا عند التعامل مع الطرف الآخر، ننصحك بتقديم بعض الهدايا الرومانسية مثل الورود وكروت التهانى التى تحمل بعض الكلمات الرقيقة.

صحيا: تشعر بأنك بحال جيد على الصعيد الصحى ولكن حاول تنظيم غذائك، وابتعد عن الأطعمة المشبعة بالدهون وانتظم فى ممارسة الرياضة بشكل يومى، تسطتيع أن تفعل هذا من خلال الأوقات المتاحة.

توقعات علماء الفلك:

افعل كل مالديك من جهود اليوم حتى تتواصل مع شخص هجرته منذ فترة وانقطع الاتصال بينك وبينه لسنين، قد تلاقى منه رد فعل غير المنتظر بعد شوقتك ولهفتك له، ولكن تحمل غضبه فى البداية وحاول أكثر من مرة فسبب نرفزة هذا الشخص عليك هو أنك ذو مكانة كبيرة عنده وكان ينتظر منك اتصالا أو رسالة منك وأنت تماديت فى إهماله. حاول أن توضح له أسبابك التى منعتك من التواصل معه الفترة الماضية واثبت له بالأفعال أنك فعلا مازلت مهتم به ولم تنساه.

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