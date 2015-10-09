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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الجمعة 9-10-2015

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لبرج السرطان: 

مهنيا: ها أنت اليوم متألقٌ وناجح، طاقاتك اليوم فعّالة على مختلف الأصعدة ومنذ اليوم الأوّل أفكارك غنية ومثمرة ومقنعة . قدراتك على مواجهة المصاعب مميّزة لأنك تجد الحلول المناسبة فى الوقت المناسب.

عاطفيا: اليوم ممتاز تتعزز الروابط وتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك باستطاعتك أن تعيش لحظات جميلة، فتنعش العواطف الدفينة الجياشة.

صحيا: لن تكون اليوم الضغوط ثقيلة أو صبعة لكنّها تتطلّب تركيزاً وتنظيماً دقيقاً تفادياً لتراكم الواجبات أو لإهمال الوضع الشخصى.

توقعات علماء الفلك

أنت بألف خير وفرص الازدهار متنوعة وفى متناول يدك، فلا تقف مكتوفاً مراقباً قطار الحظ يمرّ بالقرب منك من دون أن تحرّك ساكناً. حان الوقت لتأخذ المبادرة ولتكون طرفاً فى المعادلة.

تنفتح أمامك أبواب الازدهار والنمو وذلك على صعيد مختلف، منها الصعيد العاطفى والاجتماعى والعائلي كما أنّ الطاقة تكون كثيفة.

تهدأ وتيرة الحظّ، لكن فى المقابل تنشط وتيرة العمل وتزداد الضغوط على الصعيد المهنى أو الصحيّ، لن تكون الضغوط ثقيلة أو صبعة لكنّها تتطلّب تركيزاً وتنظيماً دقيقاً تفادياً لتراكم الواجبات أو لإهمال الوضع الشخصى .قد تكون نتيجة الضغوط.

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