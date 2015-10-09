لمريض القولون العصبى..8 أسباب تعرضك للإصابة بنوبات الألم المفاجئة

نوبات القولون العصبى التى تزور مرضاه، أحد أهم أعراضه المزعجة، والتى يصعب تحمل آلمها المستمر والمزعج، ولذا على مريض القولون التعرف على أسباب النوبة المفاجئة للقولون العصبى، وتجنب ما قد يصبح سببا فى آلام مبرحة تزعجه طوال اليوم.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، أكد خلال حديثه عن نوبات القولون العصبى أن المشكلة تكمن فى العادات الغذائية والرياضية والبدنية لمريضه، فأغلب مرضى القولون كسالى لا يمارسون الرياضة، ولا ينعشون أجسامهم بالحركة، وعندما يشعرون بالانتفاخ والألم بالبطن يسرعون لنيل قسط من الراحة وساعات نوم زائدة.

ومن أهم الأسباب التى تؤدى لإصابة مريض القولون بنوبة مفاجئة من الألم والالتهاب، وحسبما يؤكد الدكتور عيسى، بعض العادات الغذائية والبدنية والحياتية ومنها:

- تناول وجبة تحتوى على نسب دهون عالية بعد الساعة السادسة مساء، يرفع نسب الإصابة بنوبات القولون المرهقة.

>- تناول الأطعمة التى تسبب حساسية وغازات وانتفاخ للبطن، وهى تختلف من شخص إلى آخر، ومنها المانجو والفراولة، والبعض يتأثر بتناول اللبن، والبعض الآخر يتأثر بتناول الثوم.

>- ملء المعدة بكميات من الطعام كثيرة، وعدم تنظيم عملية التبرز والتأخر فيها.

>- الراحة المبالغ فيها، وساعات النوم الكثيرة بعد تناول الطعام، والخمول الدائم.

>- عدم ممارسة المشى أو الجرى فى المكان على أقل تقدير.

>- الإفراط عند تناول الوجبات الثقيلة مثل، الممبار، المحشى، الكبد والكلاوى المقلية، تناول السمين، الكرشة والمسبكات، كلها أطعمة ترفع نسب الإصابة بالقولون.

>- تناول اللبن والزبادى والجبن بنسب كبيرة، وإدراجها فى وجبة العشاء يؤثر على الكثير من مرضى القولون ويؤدى إلى إثارته.

>- تناول الشيكولاتة والمياه الغازية بألوانها، كلها سبب فى إثارة المعدة والقولون.