لو مريض قلب.. خلى بالك واعرف أعراض الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية أحد المشاكل التى يواجهها مرضى قصور الشرايين التاجية والقلب، ويسبقها ظهور بعض الأعراض على المريض.

أعراض الذبحة الصدرية

>حول ذلك يقول الدكتور أحمد فاروق مدير وحدة الرعاية الحرجة بالمعهد القومى لأمراض السكر، يشعر مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب خاصة أثناء قيامهم بأعمال تتطلب مجهودا ببعض الأعراض قد يتغاضى عنها بعض المرضى رغم خطورتها مثل النهجان والإحساس بصعوبة التنفس أو وجود ثقل فى منتصف الصدر قد يصاحبه ألم فى الكتف الأيسر.

علامات خطورة الذبحة الصدرية

>ويستكمل د. أحمد قائلا "يزداد الأمر خطورة إذا صاحب الأعراض السابق ذكرها وجود عرق غزير وفى حالة استمرار هذا الألم وزيادته بالرغم من تناول المريض للعلاجات الموصوفة له من قبل طبيب أمراض القلب المتخصص مثل الأقراص الموسعة لشرايين القلب والتى يتم استخدامها تحت اللسان فى حالات الطوارئ".

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