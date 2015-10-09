القبض على 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على 6 متهمين في قضايا شروع فى قتل وإطلاق اعيرة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على 6 متهمين في قضايا شروع فى قتل وإطلاق اعيرة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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