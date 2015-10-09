القبض على 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على 6 متهمين في قضايا شروع فى قتل وإطلاق اعيرة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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