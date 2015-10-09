بالصور.. شرطة السياحة تضبط قطعا أثرية داخل منزل بأسوان

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، مساء أمس الخميس، من ضبط قطع أثرية عبارة عن إناء فخارى عليه نقوش فرعونية، وقطع صغيرة من إناء آخر، داخل منزل فنى بمدينة أسوان.

البداية كانت بوصول معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بأسوان، عن قيام فنى بالإذاعة والتليفزيون يدعى "خ.ح.ع" 45 سنة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة الشونة دائرة قسم أول أسوان.

وبإخطار اللواء علاء السباعى مدير المباحث الجنائية، كلف العقيد خالد العيسوى مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وإحباط تهريب القطع الأثرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية ترأسها العقيد أحمد شندى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، والرائد محمد عليوه رئيس مباحث الآثار، وشارك فيها النقيب عمرو لطفى والنقيب خالد مرشدى، من مداهمة الموقع المذكور.

وبتفتيشه عثر بداخله على حفرة بأبعاد 125 مترا × 175 مترا وبعمق 7 أمتار، وتنتهى بسرداب من الجهة الجنوبية، كما عثر على إناء فخارى أثرى عليه نقوش فرعونية، وقطع فخارية أثرية لإناء فخارى آخر، فيما لاذ المتهم بالفرار قبل مداهمة القوات.

وبإخطار العميد أسامة الصغير، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بأسوان، تحرر المحضر رقم 3 أحوال مباحث شرطة السياحة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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