أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدًا.. نظر أولى جلسات معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

Google+ Print
غدًا.. نظر أولى جلسات معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان غدًا.. نظر أولى جلسات معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان
تنظر غدًا السبت محكمة جنح مستأنف القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، أولى جلسات معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان.

وكانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى وبإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد حددت جلسة 10 أكتوبر لنظر أولى جلسات معارضته.

ويذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.

وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport