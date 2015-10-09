غدًا.. نظر أولى جلسات معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

تنظر غدًا السبت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، أولى جلسات معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان.

وكانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى وبإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد حددت جلسة 10 أكتوبر لنظر أولى جلسات معارضته.

ويذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.

وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.