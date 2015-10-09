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"أمن الشرقية" يضبط 14 من العناصر الإجرامية أبرزهم "دهبية والمسلوخ"

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"أمن الشرقية" يضبط 14 من العناصر الإجرامية أبرزهم "دهبية والمسلوخ" "أمن الشرقية" يضبط 14 من العناصر الإجرامية أبرزهم "دهبية والمسلوخ"
شنت مباحث الشرقية، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى بالشرقية حملة مكبرة بالعديد من مراكز المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية والخطرة التى تروع المواطنين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة من مخدر الهيروين والبانجو والحشيش.

وأسفرت الحملة التى شنت بإشراف اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، عن ضبط 14 من العناصر الإجرامية، أبرزهم "حسنى س إ" وشهرته "حسنى دهبية" 28 سنة عاطل ومقيم بندر القرين، مسجل شقى خطر تحت رقم 813 فئه أ "فرض سيطرة" بحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) محلى الصنع وعدد (1) طلقه لذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم 3166 جنح قسم القرين لسنة 2015.

كما تم ضبط "عبدالله ا ع" وشهرته "أشرف المسلوخ" سنة 30 عاطل ومقيم كفر البلاسى بندر فاقوس والسابق اتهامه فى القضية رقم 9581/2009 جنايات قسم فاقوس "مخدرات "، و"رضا ال ع" وشهرته "رضا المسلوخ" 28 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، بحوزتهما ( 90 ) تذكره لمسحوق الهيروين المخدر تزن نحو ( 100 ) جرام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8151 جنح قسم فاقوس لسنة 2015 وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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