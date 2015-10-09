حبس طالبة إخوانية 15 يوما لحيازتها منشورات تحرض على العنف بجامعة الزقازيق

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس طالبة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات .

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد تحرير مذكرة من قبل الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق بضبط طالبة تدعى "سارة مشعل" طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، أثناء دخولها الجامعة بحوزتها منشورات تحرض على العنف، وتم التحفظ عليها لعرضها على النيابة العامة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

فيما قام طلاب من جماعة الإخوان، بحرق غرفة الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق وإصابة 6 من أفراد الأمن بحروق بعد القبض على الطالبة.