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تجديد حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهم بنادق وقنبلة بدائية بالعياط

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تجديد حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهم بنادق وقنبلة بدائية بالعياط تجديد حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهم بنادق وقنبلة بدائية بالعياط
جددت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، مدير النيابة حبس "أ.ع" 25 سنة، و"م.س" 27 سنة عاطلين مسجلين خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما تمكنت القوات من ضبطهما بقرية العطف بمركز العياط وبحوزتهم بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وقنبلة بدائية.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط لضبط الحالة الأمنية بقرى المركز، وخلال الحملة تمكنت من ضبط المتهمين "أ.ع" 25 سنة، و"م.س" 27 سنة، مسجلين خطر سرقات بالإكراه بقرية العطف بمركز العياط بجنوب الجيزة، وبتفتيش المنزل الذى ضبطوا بداخله، تم العثور على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش، وقبنلة بدائية الصنع تم التعامل معها بواسطة خبراء المفرقعات وتفكيكها، إضافة إلى هاتفين محمول ومبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

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مصر 365