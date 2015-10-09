أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية: ما نشهده فى سوريا رد فعل لهشاشة نظام بشار

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: ما نشهده فى سوريا رد فعل لهشاشة نظام بشار الخارجية الأمريكية: ما نشهده فى سوريا رد فعل لهشاشة نظام بشار
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى، أن ما نشهده فى سوريا حاليًا هو رد فعل لزيادة هشاشة النظام السورى وليس استراتيجية رئيسية.

وأضاف كيربى، أن الجانب الروسى يرغب فى تأمين أو تعزيز ما يعتقد أنها مصالحه فى سوريا، من خلال إضافة قدرات عسكرية على الأرض وفى الجو.

وتابع أن ما تفعله روسيا وما تستهدفه من خلال العمليات العسكرية يعطى مؤشرًا بأنها تركز أكثر على دعم نظام الرئيس بشار الأسد وليس استهداف تنظيم داعش، وهو ما يؤكد إطالة أمد ما وصفه المسئول الأمريكى بالحرب الأهلية فى سوريا، وزيادة تفاقم أعمال العنف، مما قد يؤدى إلى زيادة عدد اللاجئين.

وأوضح كيربى، فى تصريحات صحفية، أن العمليات التى تقوم بها روسيا سواء على الأرض أو عبر الجو أو من البحر فى سوريا ضد جماعات المعارضة لدعم جانب واحد وهو جانب الرئيس بشار فى "حرب أهلية مروعة"، سيصعد من الواضح الصراع والتوتر ويزيد من فرص وقوع مزيد من أعمال العنف فى المستقبل.

وتابع كيربى، أنه إذا استخدمت روسيا القدرات العسكرية البرية لمحاربة تنظيم داعش، فهذا إذن أمر آخر - على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365