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مدينة «سعود الطبية» تكرم مخترعاً وبطلاً رياضياً

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مدينة «سعود الطبية» تكرم مخترعاً وبطلاً رياضياً مدينة «سعود الطبية» تكرم مخترعاً وبطلاً رياضياً

    كرم المشرف العام التنفيذي على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح التميمي بعضا من منسوبي المدينة تحت شعار (التطوير يبدأ من ذاتك) حيث تم تكريم الممرض فهد الهزازي الذي حقق المركز السادس عالميا ببطولة كمال الأجسام، والمدير المناوب بدر السعدون الذي اخترع جهازا كاشفا للجلطات في عينات الدم، كما تضمن الملتقى عرضا لمشروعات تطويرية كانت بدايتها لمشروع لجنة أصدقاء المرضى التي أنشأتها المدينة مؤخرا ويرأسها الأستاذ خالد الحمدان، كما تحدث الدكتور متعب المتعب عن قسم الأبحاث الذي تميز بخطوات تطويرية في البحث الطبي.

وختاما تحدث الدكتور حسن القرني مدير مستشفى النساء والولادة عن إستراتيجية التطوير التي يشهدها المستشفى ومنها: إنشاء وحدة الأورام واستخدام المناظير في العمليات، بعدها دار النقاش بين منسوبي المدينة والمشرف العام التنفيذي ومديري ورؤساء الأقسام بتقديم الاقتراحات وكل ما من شأنه تحقيق جودة نوعية تخدم المريض أولا.

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