أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الشؤون الاجتماعية» تدرب المشرفين على الجهات الخيرية على مكافحة غسيل الأموال

Google+ Print

    أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية تدريب بعض القيادات والموظفين بالجهات الخيرية والمشرفين عليها من موظفي الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح مدير عام الجمعيات الخيرية الأستاذ محمد بن عبدالله عسيري أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى من خلال تلك الدورات الى التعريف بطرق مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وعدم استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعملية غسل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية، وذلك من خلال تدريب الموظفين الذين يشرفون على الجهات الخيرية (رجال ونساء) وكذلك المسؤولين بهذه الجهات.

وقال العسيري ان المملكة عضو في فريق العمل المالي من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك عضو في فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثق عن هذه المجموعة، وبين العسيري أن المملكة مستمرة في الالتزام بتعزيز الجهود التي قامت بها خلال السنوات الماضية وبالاستمرار في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية، وذلك من خلال تدريب الموظفين الذين يشرفون على الجهات الخيرية (رجال ونساء) وكذلك المسؤولين بهذه الجهات سواء كان الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق والجهود التي تبذل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل العمليات الارهابية هي من متطلبات مجموعة العمل المالي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثق عن هذه المجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية