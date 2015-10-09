«الشؤون الاجتماعية» تدرب المشرفين على الجهات الخيرية على مكافحة غسيل الأموال

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية تدريب بعض القيادات والموظفين بالجهات الخيرية والمشرفين عليها من موظفي الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح مدير عام الجمعيات الخيرية الأستاذ محمد بن عبدالله عسيري أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى من خلال تلك الدورات الى التعريف بطرق مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وعدم استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعملية غسل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية، وذلك من خلال تدريب الموظفين الذين يشرفون على الجهات الخيرية (رجال ونساء) وكذلك المسؤولين بهذه الجهات.

وقال العسيري ان المملكة عضو في فريق العمل المالي من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك عضو في فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثق عن هذه المجموعة، وبين العسيري أن المملكة مستمرة في الالتزام بتعزيز الجهود التي قامت بها خلال السنوات الماضية وبالاستمرار في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية، وذلك من خلال تدريب الموظفين الذين يشرفون على الجهات الخيرية (رجال ونساء) وكذلك المسؤولين بهذه الجهات سواء كان الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق والجهود التي تبذل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل العمليات الارهابية هي من متطلبات مجموعة العمل المالي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثق عن هذه المجموعة.