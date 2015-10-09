«الاعتماد الأكاديمي» تختتم ورشة عمل «مؤشرات الأداء الرئيسية والمقارنات المرجعية»

اختتمت أمس الخميس ورشة عمل "مؤشرات الأداء الرئيسية والمقارنات المرجعية" والتي نظمتها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين في كلية فقيه للعلوم الطبية ضمن برنامج مشروع تأهيل الكلية للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي.

وأوضحت د. بثينة مرشد مستشار الهيئة أن ورشة العمل تأتي ضمن برامج تدريبية هامة تقدمها الهيئة لجميع مؤسسات وبرامج التعليم ما فوق الثانوي الحكومية والخاصة بهدف سد الاحتياجات التدريبية لمسؤولي الجودة فيما يخص تطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد ومساعدة ودعم هذه المؤسسات للتقدم للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي.

وتناولت ورشة العمل توضيحا لمفهوم وآليات بناء مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي وربطها برسالتها وأهدافها الاستراتيجية ومناقشة أهم التحديات والصعوبات في استخدامها، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم المقارنة المرجعية والتركيز على كيفية اختيار المقارنة المرجعية واستراتيجياتها كما ركزت الورشة على المشكلات التي تواجه بعض المؤسسات التعليمية في هذه المجالات والتي عادة تلاحظها الهيئة في تقارير الدراسة الذاتية للمؤسسة وبرامجها وكيفية تجنبها.

من جانبه، اوضح مستشار الهيئة د. قرقري مافيت خلال ورشة العمل على ضرورة إشراك المجتمع الداخلي والخارجي للمؤسسة التعليمية في عمليات التقييم والتخطيط للتحسين بما فيهم القيادات بالمؤسسة التعليمية والأساتذة والطلبة والخريجون بأقسام الطلاب والطالبات والمستفيدون الخارجيون مثل جهات التوظيف والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

وأفاد د. مافيت أن من أهم متطلبات التقدم للاعتماد الاكاديمي هو تحديد مؤشرات أداء بواسطتها يتم تقويم أهداف المؤسسة التعليمية وبرامجها وتطبيق ممارسة المقارنة المرجعية كجزء مهم لعمليات الاعتماد والتحسين المستمر للجودة.

وأشارت د. أحلام الحمدان القائم بأعمال عميد كلية فقيه للعلوم الطبية عن حرص الكلية ومسؤوليها للحصول على اعتماد الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي مضيفة أن نظام الهيئة يساعد الكلية على بناء نظام جودة داخلي كما أنه يحسن من أداء المؤسسة التعليمية وأن بلوغ الكلية لاعتماد الهيئة سيسهم في رفع مستوى جودة مخرجاتها وتخريج كوادر طبيه ذات مهارة متميزة تساعد في سد احتياج سوق العمل في جانب العلوم الطبية.