فيصل بن خالد يشهد احتفالات تعليم عسير باليوم الوطني

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس الأول الحفل الذي نظمته إدارة التعليم بعسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.وفور وصول سموه إلى مقر الحفل على مسرح المفتاحة بأبها شاهد العروض الكشفية والشعبية المعدة بهذه المناسبة، بعد

آل كركمان: المواطنة ليست نصاً يحفظ إنما هي رؤية ومنهج

ذلك بدأ الحفل الخطابي بكلمة مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي بن محمد آل كركمان، والتي ذكر فيها أننا نحتفي بالوطن في هذه المناسبة، مستلهمين ملحمة التوحيد، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مشيراً إلى كيفية تحول الفرقة إلى لحمة، واستحال الجهل إلى علم، والخوف إلى أمن، ليتشكل بفضل من الله كيان الوطن وهوية المواطن.وأضاف آل كركمان: لنا مع هذا اليوم وقفات تتمثل في الشكر لله تعالى أولاً، الذي منّ علينا بهذا الوطن والرحمة والسلام، لملوك حملوا اللواء، فشهد الوطن قفزات في كافة المجالات، كما أن لنا وقفة فخر واعتزاز بسلمان الحزم والإباء، الذي يسير بنا نحو التقدم والبناء، سلمان الذي أعاد للعرب الهيبة بعد طول غياب، ومعه عضداه ولي عهده الأمين وولي ولي العهد.وقدم آل كركمان مدير تعليم عسير شكره الجزيل لسمو الأمير فيصل بن خالد، على تشريفه الاحتفال، ودعمه اللا محدود لمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً أن تعزيز الانتماء والولاء وترسيخ روح المواطنة يقع في قلب المعلم التربوي، وأن المواطنة ليست نصاً يحفظ، أو يتم الحوار حوله، وإنما هي رؤية ومنهج يؤمن به الجميع ويطبقونه، مشيراً إلى أن الطموح لا حدود له في أن نعايش تعليماً متقدماً يتفق مع آمال وتطلعات الملك والوطن والمواطن.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة أحمد آل حاضر أن الحفل شهد 20 برنامجاً وفعالية، كما احتوى على عرض طلابي كبير "تيفو" لأكثر من 2500 طالب من جميع مدارس المنطقة، لتكوين لوحة تجسد الهوية الوطنية بتصميم مبتكر، كذلك تضمن الحفل تكريما لأبناء الشهداء وتقديم الهدايا من خلال الطلاب للقيادات العسكرية بالمنطقة.وفي الختام تشرف القائمون على الحفل بالسلام على سمو أمير المنطقة، فيما قدم مدير عام التعليم جلوي آل كركمان هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.