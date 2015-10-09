طالبة سورية تصر على المشاركات في احتفالات اليوم الوطني بتعليم حائل

حائل - خالد العميم

أبت طالبة من الجالية السورية في منطقة حائل إلا ان تشارك في احتفالات الادارات النسائية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني ال 85 للمملكة.

وشاركت الطالبة السورية بيان مصطفى التي تدرس في الصف السادس الابتدائي في الابتدائية ال 33 في حائل بقصيدة وطنية اهدتها لكافة الشعب السعودي.وقالت الطالبة بعد فراغها من إلقاء قصيدتها: إن اليوم الوطني السعودي هو بمثابة عيد وطني لكل سوري يعيش على أرض هذه الوطن، وما كان وجودها ورغبتها بالمشاركة وإصرارها على الاحتفاء مع زميلاتها بهذه المناسبة الوطنية، إلا بمثابة رسالة إجلال وعرفان منها للمملكة حكومة وشعباً، على ما تبذله في خدمة السوريين، مقدمة تقديرها وامتنانها لوطنها الثاني الذي احتضنها منذ نعومة اظفارها. وتأتي مشاركة الطالبة لتجسد روح التآلف والتمازج بين أطياف المجتمع السعودي مع الأشقاء العرب.