أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

طالبة سورية تصر على المشاركات في احتفالات اليوم الوطني بتعليم حائل

Google+ Print

حائل - خالد العميم

    أبت طالبة من الجالية السورية في منطقة حائل إلا ان تشارك في احتفالات الادارات النسائية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني ال 85 للمملكة.

وشاركت الطالبة السورية بيان مصطفى التي تدرس في الصف السادس الابتدائي في الابتدائية ال 33 في حائل بقصيدة وطنية اهدتها لكافة الشعب السعودي.وقالت الطالبة بعد فراغها من إلقاء قصيدتها: إن اليوم الوطني السعودي هو بمثابة عيد وطني لكل سوري يعيش على أرض هذه الوطن، وما كان وجودها ورغبتها بالمشاركة وإصرارها على الاحتفاء مع زميلاتها بهذه المناسبة الوطنية، إلا بمثابة رسالة إجلال وعرفان منها للمملكة حكومة وشعباً، على ما تبذله في خدمة السوريين، مقدمة تقديرها وامتنانها لوطنها الثاني الذي احتضنها منذ نعومة اظفارها. وتأتي مشاركة الطالبة لتجسد روح التآلف والتمازج بين أطياف المجتمع السعودي مع الأشقاء العرب.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية