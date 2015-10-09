فهد بن سلطان يرعى حفل أهالي تبوك بذكرى اليوم الوطني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس الأول حفل احتفاء أهالي المنطقة بذكرى اليوم الوطني ال 85 للمملكة وذلك بمتنزه الأمير فهد بن سلطان في مدينة تبوك بحضور جمع كبير من أهالي المنطقة ومسؤوليها من مدنيين وعسكريين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ناصر بن أحمد الخريصي، وأمين منطقة تبوك م. محمد بن عبدالهادي العمري، ومدير التعليم بالمنطقة د. عمر أبو هاشم.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم قام سموه بجولة على أكبر لوحة للفن التشكيلي الوطني بطول 23 متراً، واطلع على ما اشتملت عليه من لوحات وأعمال فنية، صاغ من خلالها أبناء وبنات المنطقة التشكيليين عددًا من الصور الوطنية واللوحات التعبيرية بهذه المناسبة العزيزة، التي جسد فيها الجميع مدى الحب العميق للوطن.

بعد ذلك بدأت المسيرة الوطنية التي تصدرتها راية التوحيد، ثم حملة الأعلام والخيل والهجن والفرق الشعبية المتمثلة في فرقة الدحية وفرقة جازان التراثية وفرقة الرفيحي وفرقة أملج التراثية، التي استعرض فيها المشاركون موروثهم الفني الغني بحب الوطن في كل تجلياته، كما شارك عدد من أبناء الجالية اليمنية بمسيرة عبروا خلالها عن شكرهم وامتنانهم للمملكة حكومة وشعباً ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على ما قدموه من دعم لليمن وأهله في شتى المجالات، كما شهدت المسيرة مشاركة أكثر من 1500 طالب يتقدمهم أبناء الشهداء الذين شاركوا في احتفال الأهالي بهذه الذكرى العزيزة وتشرفوا بالسلام على سموه.

بعدها شاهد سمو أمير منطقة تبوك والحضور أوبريت "الحزم والأمل" من تقديم مجموعة من طلاب التعليم العام بالمنطقة، والذي يحكي بطولات جنود المملكة البواسل وتضحياتهم في الدفاع عن أرض الوطن، كما تناول الأوبريت ما قدمه الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من دعم للأشقاء اليمنيين.

عقب ذلك قدم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة هدية تذكارية لسموه، قدمها بالنيابة عنهم صاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود، بعدها قدمت إحدى الفرق العرضة السعودية حيث شارك سموه في أداء العرضة.