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87% من طلبة تبوك يعانون من تسوس الأسنان

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    كشفت الحملات التي نفذتها إدارة طب الأسنان بصحة تبوك عن إصابة أكثر من 14639 طالبا وطالبة بتسوس أسنانهم، وكانت الحملات التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية قد أجرت الكشف على 16788 طالبا وطالبة أظهرت نتائج الفحص سلامة 2149 طالبا وطالبة فقط.

مدير إدارة طب الأسنان بصحة تبوك د. محمد الجماز أكد بأن عدد المدارس التي طبقت فيها برامج الأسنان الوقائية خلال الثلاث السنوات للبنين والبنات بلغت 123 مدرسة اشتملت على برامج وقائية كذلك المشاركة في وحدة صحتي وسلامتي ومحاضرات توعوية بصحة الفم والأسنان والاحتفاء بالأسبوع الخليجي الموحد لطب الأسنان، كذلك محاضرات توعوية عن تطبيق الفلورايد. وبين الجماز أن المدارس التي سيطبق فيها برنامج العيادة المتنقلة لفريق العمل الوقائي (بنات) بالمنطقة أكثر من 24 مدرسة خلال العام الدراسي 1436-1437ه كما تم عمل جدول لعيادة الأسنان المتنقلة للعام الدراسي الحالي 1436-1437ه لأكثر من 15 مدرسة للبنين تستهدف أكثر من 4159 طالبا.

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