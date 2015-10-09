أمير القصيم: نواجه غزواً فكرياً ممنهجاً ومدروساً لتفكيك لحمتنا الوطنية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أول من أمس مقر النادي الأدبي بمدينة بريدة، وذلك بمبناه الجديد على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز شمال بريدة.

وفور وصول سموه مقر النادي بحلته الجديدة أزاح الستار معلناً تدشين مقر النادي الجديد، وتجول سموه بصالات العرض متعددة الاستخدامات وقاعات الدورات ومكاتب الهيئة الإدارية بالنادي.

على جميع الأندية الأدبية تكثيف الملتقيات الفكرية لمجابهة الفكر بالفكر

وألقى أمير المنطقة كلمة بارك فيها لإدارة النادي ومجلس إدارته، ومرتاديه من إخوان وأخوات ورجال علم وأدب، وجدود هذا الصرح، مؤكداً سموه أن هذه البلاد تسعى دائماً للوصول إلى مستويات عليا في مجال رفعة العقول والنماء بها، ونحن بالمنطقة نفخر برجال مخلصين، مضيفاً أن اهتمام الدولة وما توليه من اهتمام بالعلم والثقافة والأدب، ولأنه خادم الحرمين -حفظه الله- من المثقفين وقارئ نهم، يتتبع أمهات الكتب وكل مستجدات الثقافة والمطبوعات، ودائماً ما يهدينا من مطبوعات، محبة وتوصية بالعلم والثقافة.

وقال سموه: إننا في زمن التحديات وواجبنا حماية عقول أبنائنا، وهناك من يحمل سلاح القلم للدفاع عن عقول أبنائنا، لأننا نواجه غزواً فكرياً ممنهجاً ومدروساً ومتعمداً لتفكيك هذه اللحمة الوطنية، موصياً بمحاربة الفكر بالفكر، وتغيير منهجيتنا في مجابهة الغزو الفكري والفكر الضال، وإجراء البحوث وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات، متمنياً من جميع النوادي الأدبية بالمملكة تكثيف الملتقيات الفكرية لمجابهة الفكر بالفكر، بالرجال المخلصين الذين يذودون عن الوطن بالقلم والكلمة الطيبة، مؤكداً أمله الكبير في تفعيل وتنشيط الحركة التثقيفية لمحاربة الأفكار الهدامة.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة لمدير النادي الأدبي د. حمد السويلم رحب فيها بأمير القصيم شاكراً سموه لرعايته حفل الافتتاح، مشيراً إلى أن الوطن ينتصر بالثقافة، الذي يسهم في تفعيل الحراك الثقافي في وطننا الغالي، مؤكداً أن هذا الصرح المتكامل يعكس اهتمام دولتنا المباركة في المؤسسات الثقافية.

وقال د. السويلم: تضافرت جهود الأدباء الذين عاصروا النادي في تحقيق الحلم، بعد أن حصل النادي على مساحة عشرة آلاف م2 في وسط مجمع الدوائر الحكومية، مضيفاً أن هذا المشروع سيكون محفزاً لتحولات ثقافية ونشاطات إبداعية متميزة، وأن النادي بيت لكل أنماط الثقافة وأبيات المثقفين، يمارسون الفعل الثقافي ويحقق انتماءهم الوطني وواجبهم المجتمعي، مثنياً على جهود الشراكات المتنوعة.

وألقى وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية د. ناصر الحجيلان كلمة وزير الثقافة د. عادل بن زيد الطريفي، قال فيها: أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ابن الثقافة ورافع شأنها، والمساهم في جميع المشاهد الثقافية والإعلامية، فلمقامه الكريم صورة ناصعة البياض لدى كافة المثقفين، حيث يعد مجلسه من أبرز المجالس الثقافية.

وأضاف: يأتي افتتاح النادي الأدبي بمدينة بريدة إضافة لصرح ثقافي يضاف لصروح الثقافة في هذا الوطن، وقال نؤمن بأن الثقافة والإعلام تتنوع بين مختلف الجهات التي ترعاها الدولة -رعاها الله-، والأهم أن تكون وفق الرؤية العليا فيما يحقق التكامل بالأهداف، مقدماً شكره لأمير القصيم ولمنسوبي النادي على اهتمامهم في تنشيط الحركة الثقافية بالمنطقة، وإسهامات النادي المتنوعة في النهوض بالمؤلفات.

ويمثل المبنى الجديد للنادي الأدبي بمدينة بريدة تحفة معمارية راقية على مستوى منطقة القصيم، ويقع في مكان إستراتيجي على طريق الملك عبدالله في قلب مدينة بريدة على مساحة عشرة آلاف م2، وتبلغ مساحة المبنى 6340 م2 منها 3450 م2 للدور الأرضي الذي يشتمل على مسرح يحوي 415 مقعداً، وصالة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها 580 م2، إضافة إلى صالة عرض وتفريغ مساحتها 314 م2 وقاعة دورات بمساحة قدرها 115 م2، إضافة إلى مكاتب الهيئة الإدارية للنادي، في حين تبلغ مساحة الدور الأول 2890 م2 تضم مدرجا خاصا بالنساء يحوي 182 مقعداً، ومكتبة مساحتها 660 م2، إضافة إلى قاعة للدورات وصالة متعددة الاستخدامات ومكاتب الهيئة الإدارية النسائية.