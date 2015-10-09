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تعزيز التعاون بين المملكة ونيجيريا.. وتفعيل الاتفاقات الموقعة

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تعزيز التعاون بين المملكة ونيجيريا.. وتفعيل الاتفاقات الموقعة تعزيز التعاون بين المملكة ونيجيريا.. وتفعيل الاتفاقات الموقعة

    ثمن رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية نيجيريا الاتحادية الدكتور أبوبكر سركاي ورئيس مجلس النواب بالجمهورية يعقوب دوغاروا، الجهد الذي تقوم به المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تحقيق السلام والاستقرار في العالم، منوهين بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة على المستويين السياسي والاقتصادي نتيجة سياساتها ومواقفها الراسخة تجاه مختلف القضايا الدولية وخصوصاً الإسلامية منها.

وأكدا حرص نيجيريا على التعاون مع المملكة في مجال مكافحة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأشاد رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب بالجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وتطوير المشاعر المقدسة.

وعبرا عن تعازيهما لخادم الحرمين الشريفين في ضحايا حادثة تدافع الحجاج بمشعر منى، مؤكدين قدرة المملكة على منع وقوع مثل هذا الحادث في المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - النيجيرية بمجلس الشورى الذي يزور جمهورية نيجيريا حالياً برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، وذلك في مقري مجلس الشيوخ والنواب في العاصمة النيجيرية ابوجا امس.

وأكد رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، مؤكدين الحرص على تعزيز التعاون خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

من جانبه نوه عضو مجلس الشورى رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - النيجيرية الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري بالعلاقات الثنائية بين المملكة ونيجيريا التي تمتد إلى أكثر من 40 عاماً، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال نيجيريا.

وأشار سموه إلى أن المملكة تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تيسير أعمال الحج وخدمة الحجاج، وأن مشروعات التطوير والتوسعات لم تتوقف طوال العقود الماضية رغبة في تيسير أعمال الحج.

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