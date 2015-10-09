الخدمة المدنية: لا نتواصل مع راغبي التوظيف هاتفياً

أوضح حمد بن إبراهيم المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن الوزارة لا تتواصل مع المتقدمين، والمتقدمات على الوظائف التي تعلنها من خلال الاتصال المباشر، أو الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة، مؤكداً على أن تواصل الوزارة يتم من خلال وسائل الإعلام الرسمية، وموقعها الإلكتروني، إلى جانب الرسائل النصية من حساب الخدمة المدنية الرسمي فقط.

وأضاف المنيف أن الوزارة تلقت عدة اتصالات من بعض المواطنين، والمواطنات يفيدون أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم من موظفي الوزارة، ويطالبون بمعلومات عن المتصل بهدف تعيينهم، وبمقابل مبالغ مالية. وبين المتحدث الرسمي للخدمة المدنية أن الوزارة سبق أن بادرت في مخاطبة الجهات المختصة بشأن ما وردها من اتصالات الموطنين والتي أسفرت جهودهم في القبض على أحد المتهمين الذي لا يمت للوزارة ولا لمنسوبيها بأي صلة، وأعلن ذلك في وسائل الإعلام من قبل شرطة منطقة الرياض في حينه. وحذر المنيف من التعامل مع هذه الإعلانات المجهولة المصدر، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسير وفق خطة سنوية محددة تتم وفق الإعلان عبر القنوات الرئيسية فقط، ابتداءً من بوابة الوزارة الإلكترونية، والصحف الرسمية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف "جدارة" بدليل طلبه لمعلومات أخرى كرقم السجل المدني، والشهادة، والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصية.

وأشار إلى أن حصول منتحل شخصية موظف الخدمة المدنية على الرقم والاسم قد يكون من خلال البرامج المتوفرة في أجهزة الهواتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين.