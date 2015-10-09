ليلى علوي بفستان قصير في تكريمها بالمهرجان القومي للسينما

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

تألقت الفنانة ليلى علوي أمس بفستان وردي قصير كان محط أنظار الحضور على الرغم من بساطته، خلال تكريمها في الدورة الـ 19 من المهرجان "القومي للسينما" الذي أقيمت فعالياته على مسرح دار الأوبرا المصرية.

حصلت ليلى على درع تكريم وشهادة تقدير من السيد وزير الثقافة حلمي النمنم ورئيس المهرجان دكتور سمير سيف، كما كرّم أيضاً النجم القدير يحي الفخراني بالنظر إلى سنين عطائه الفنّي الطويلة وعمله في السينما المصرية، وكرّم كذلك الكاتب مصطفى محرم ومصمم المناظر محمود محسن، ومدير التصوير عصام فريد.

وكان شعار هذه الدورة بعنوان "أفلامنا مرأتنا"، وحمل بوستر المهرجان صورة من أحد مشاهد فيلم "حبيبي دائماً"، الذي جمع نور الشريف بزوجته، والذي يعد هذا الفيلم من أهم أفلام كلاسيكيات السينما المصرية.

ومن المزمع أن تشهد أيام المهرجان عدد من الندوات الفنية للحديث عن أعمال الراحلين: عمر الشريف، وفاتن حمامة، ونور الشريف، ونبيهة لطفي، والمخرج رفت الميهي.

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