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أغادير السعيد: ناصر القصبي صاحب فضل عليّ

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أغادير السعيد: ناصر القصبي صاحب فضل عليّ أغادير السعيد: ناصر القصبي صاحب فضل عليّ

الجمعة 09-10-2015 01:06

أوضحت الفنانة أغادير السعيد أنها تلعب دوراً قوياً في مسلسل "طريق المعلمات"، الذي من المقرر عرضه قريباً على شاشة MBC، حيث تجسّد شخصية مديرة مدرسة تتحكم في المعلمات وتتعامل بقسوة مع الطالبات حتى أنها ترفض دخول سيارة الإسعاف لعلاج إحداهن في المدرسة.

وذكرت لـ"سيِّدتي نت" أن "طريق المعلمات" عمل درامي رائع، متوقعة أن يحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه على الجمهور السعودي والخليجي بشكل خاص، حيث يناقش قضية هامة في المجتمع، وهي عمل المعلمات وانتقالهن بين المدن.

وأشارت أغادير إلى أن المسلسل السعودي "طريق المعلمات" من تأليف بشاير محمد، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة كل من: زهرة عرفات، ومروة محمد، وهيفاء حسين، وأميرة محمد، وشيماء سبت، وأبرار سبت، وشفيقة يوسف.

وأعربت عن سعادتها بالعمل في رمضان الماضي مع الفنان ناصر القصبي في بطولة إحدى حلقات مسلسله "سيلفي"، مشددة على أنها تقدر وتحترم القصبي كثيراً؛ لأنه صاحب فضل عليها، لذلك قبلت هذا الدور البسيط.

 

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