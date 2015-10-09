شجار حاد وشتائم بين سلمان خان وعامر خان

يبدو أنّ مشاكل نجم بوليوود سلمان خان لا تنتهي مع أصدقائه المقرّبين من الفنانين، وآخرها مع النجم عامر خان.

فقد ذكرت مصادر صحفية أنّ مشاجرة كبيرة وقعت بين النجمين سلمان وعامر، انتهت بالشتائم والإهانات.

ويروي شهود تفاصيل المشاجرة ، بالقول: "دعا عامر خان صديقه سلمان إلى حفلة أقامها في منزله في باندرا، وفي الحفل أشاد عامر بفيلم سلمان الأخير"باجيرانجي بيجان"، إلا أنّه بدأ بتوجيه الانتقاد له على سوء اختياره، وقال لو إن سلمان قد أظهرهذا النوع من النضج في اختياره للأدوار في أفلامه في وقت سابق، لكان له الكثيرمن الأعمال التي يفتخر بها الآن.

وتضيف المصادر أنّ سلمان خان انهال بالشتائم على صديقه عامر بعد سماع ما قاله ، مغادراً منزل عامر خان وسط صدمة الحضور، وهذا ما سبب انهمار دموع عامر متأثراً بكلام سلمان الجارح.

يذكر أنّها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها شجار بين سلمان خان وزملائه، إذ كانت له سابقة مع النجم شاروخان، حيث أخذت حيّزاً كبيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.