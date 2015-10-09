أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم الضبعة: حرب موسكو فى سوريا لن يؤثر على مفاوضات المحطة النووية

Google+ Print
المتحدث باسم الضبعة: حرب موسكو فى سوريا لن يؤثر على مفاوضات المحطة النووية المتحدث باسم الضبعة: حرب موسكو فى سوريا لن يؤثر على مفاوضات المحطة النووية
أكد المستشار الدكتور هانى عبد الرحمن خضر، المتحدث باسم البرنامج النووى السلمى المصرى، أن قرار روسيا بشأن التدخل العسكرى بسوريا لمحاربة داعش هو أمر خارجى لا علاقة للمشروع النووى المصرى به.

وأضاف خضر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التدخل العسكرى الروسى فى سوريا لن يؤثر على الإطلاق على سير المفاوضات مع شركة روزاتم الروسية لإقامة المحطة النووية بالضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال عبد الرحمن، إن فريق المفاوضات المصرى مع الدول الثلاث "روسيا، كوريا، الصين" المتقدمين لتنفيذ محطة الضبعة يجرى مقارنات بين كل العروض لاختيار الأفضل من النواحى الفنية والمالية والسياسية لصالح .

وأوضح المستشار هانى عبد الرحمن، أن مصر لم تحسم حتى الآن الدولة المنفذة لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن المفاوضات ما زالت تجرى مع العروض الثلاث المقدمة من روسيا والصين وكوريا وإن كانت متقدمة بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى، نتيجة أن الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض، وأول من أرسلت استفسارات هيئة المحطات النووية، علاوة على توقيع اتفاقية تنمية المشروعات.
>


>- مصدر بـ"الكهرباء": بدء مراجعة النواحى الفنية لمناقصة مشروع الربط مع السعودية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport