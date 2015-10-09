المتحدث باسم الضبعة: حرب موسكو فى سوريا لن يؤثر على مفاوضات المحطة النووية

أكد المستشار الدكتور هانى عبد الرحمن خضر، المتحدث باسم البرنامج النووى السلمى المصرى، أن قرار روسيا بشأن التدخل العسكرى بسوريا لمحاربة داعش هو أمر خارجى لا علاقة للمشروع النووى المصرى به.

وأضاف خضر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التدخل العسكرى الروسى فى سوريا لن يؤثر على الإطلاق على سير المفاوضات مع شركة روزاتم الروسية لإقامة المحطة النووية بالضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال عبد الرحمن، إن فريق المفاوضات المصرى مع الدول الثلاث "روسيا، كوريا، الصين" المتقدمين لتنفيذ محطة الضبعة يجرى مقارنات بين كل العروض لاختيار الأفضل من النواحى الفنية والمالية والسياسية لصالح مصر.

وأوضح المستشار هانى عبد الرحمن، أن مصر لم تحسم حتى الآن الدولة المنفذة لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن المفاوضات ما زالت تجرى مع العروض الثلاث المقدمة من روسيا والصين وكوريا وإن كانت متقدمة بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى، نتيجة أن الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض، وأول من أرسلت استفسارات هيئة المحطات النووية، علاوة على توقيع اتفاقية تنمية المشروعات.

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- مصدر بـ"الكهرباء": بدء مراجعة النواحى الفنية لمناقصة مشروع الربط مع السعودية