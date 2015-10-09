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وزير التعليم: انتهاء جميع أعمال الصيانة بالمدارس 22 نوفمبر المقبل

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وزير التعليم: انتهاء جميع أعمال الصيانة بالمدارس 22 نوفمبر المقبل وزير التعليم: انتهاء جميع أعمال الصيانة بالمدارس 22 نوفمبر المقبل
قال اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التربية والتعليم، إن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، قرر أن تنتهى جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة فى جميع المدارس الخاضعة للأعمال فى موعد أقصاه 22 نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس قطاع شئون مكتب الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار على رأسها هيئة الأبنية التعليمية والمديريات التعليمية والجهات المختصة بأعمال الصيانة فى المحافظات.

ومن جانبه، قال اللواء يسرى عبد الله مدير الهئية العامة للأبنية التعليمية، أنه سيعرض خلال الفترة المقبلة استراتيجية جديدة على الدكتور الهلالى الشربينى، خاصة باعمال الصيانةـ تتمثل فى أن المدرسة التى يتم صيانتها تظل بعيدة عن خطة الصيانة لفترة من 3 إلى 4 سنوات، موضحا أن القيام بأعمال الصيانة فيها يشمل جميع المرافق والأعمال سواء كانت بسيطة أو شاملة.

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