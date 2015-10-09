إيقاف بلاتر وبلاتيني وفالك 90 يوماً.. وتشونغ ستة أعوام

أعلنت لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس (الخميس) إيقاف الرئيس المستقيل السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني موقتا لمدة 90 يوماً بسبب فضيحة فساد.

كما قررت اللجنة إيقاف الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جوون لمدة ستة أعوام، والفرنسي جيروم فالكي الامين العام السابق للفيفا لمدة 90 يوماً ايضا.

وأكدت اللجنة على أنه يحق لها زيادة الإيقاف 45 يوماً، كما أشارت إلى أن الإيقاف يشمل جميع أنشطة كرة القدم.

وقال بيان صادر عن (الفيفا) أمس (الخميس): "قررت غرفة التحكيم في لجنة الأخلاق التي يرأسها هانز يواكيم ايكرت الايقاف الموقت لرئيس (الفيفا) جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الاوروبي ونائب رئيس فيفا ميشال بلاتيني، وامين عام فيفا جيروم فالك (اعفي من منصبه الشهر الماضي) لمدة 90 يوما".

واضاف البيان "ربما يتم تمديد فترة الايقاف إلى 45 يوما اضافيا".

وتابع "كما تم ايقاف نائب رئيس الفيفا سابقا تشونغ مونغ جوون ستة اعوام وأنزلت به غرامة مقدارها 100 الف فرنك سويسري".

واوضح البيان "خلال فترة العقوبة يمنع على هؤلاء ممارسة اي نشاط كروي على الصعيدين المحلي والدولي. يدخل الايقاف حيز التنفيذ مباشرة".

وكانت المدعي العام السويسري فتح الاسبوع الماضي تحقيقاً جنائياً بحق بلاتر للاشتباه ب"ادارته غير الشرعية وسوء الائتمان"، وايضا بسب "دفع غير قانوني" لمبلغ مليوني فرنك سويسري الى بلاتيني.

وتشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع "عقدا (لمنح حقوق نقل مونديالي 2010 و2014) ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له. وبالنسبة الى المدعي العام السويسري هناك ايضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بان يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الادارية".

اما بلاتيني فقد اكد ان المستحقات المتأخرة التي حصل عليها في عام 2011 هي مقابل عمل بموجب عقد رسمي قام به لمصلحة الفيفا بين عامي 1999 و2002، وان تأخر حصوله على المبلغ كان بسبب الصعوبات المالية التي كان يعاني منها الاتحاد الدولي في عام 2002.

واوضح المدعي العام السويسري ان محققين "قاموا بالاستماع الى بلاتيني بصفته مستدعى لاعطاء معلومات". اما تشونغ (63 عاما ونائب رئيس الفيفا بين 1994 و2011) فهو متهم بانه حاول في نهاية 2010 ترجيح كفة التصويت لمنح بلاده في حملة استضافة كأس العالم 2022، في خرق لقواعد مواد الاخلاق في الاتحاد الدولي. وكانت كوريا الجنوبية من الدول التي شاركت في السباق لاستضافة مونديال 2022 الذي ذهب الى قطر بعد تغلبها على الولايات المتحدة في الجولة الاخيرة من التصويت. وبالنسبة إلى فالك فكان الفيفا اقاله قبل نحو اسبوعين من منصبه بسبب قضايا فساد منها اتهامه ببيع تذاكر لدخول مباريات كأس العالم في البرازيل عام 2014 بطريقة غير مشروعة.

وبحسب لجنة الاخلاق، فان يمكن لفترة ايقاف بلاتر وبلاتيني وفالك ان تمدد إلى 45 يوماً اضافياً. وانتقد بلاتيني التسريبات "الغادرة" التي تتحدث عن ايقافه لمدة 90 يوما من قبل لجنة الاخلاق في الفيفا وحرمانه من مواصلة ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي.

واتهم بلاتيني "مصدراً رسمياً في (الفيفا) بالتسريبات"، وقال إنها "في الاساس محاولة لتشويه سمعتي".