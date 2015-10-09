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"طب سوهاج" تنظم ورشة عالمية فى جراحة الوجه والفكين والجمجمة 26 أكتوبر

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"طب سوهاج" تنظم ورشة عالمية فى جراحة الوجه والفكين والجمجمة 26 أكتوبر "طب سوهاج" تنظم ورشة عالمية فى جراحة الوجه والفكين والجمجمة 26 أكتوبر
ينظم قسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج بالتنسيق مع الجمعية المصرية لجراحة التجميل، الورشة العالمية فى جراحات الوجه والفك والجمجمة فى الفترة من 26-30 أكتوبر الجارى، صرحت بذلك الدكتورة سامية سعيد رئيسة القسم.

وقالت سامية سعيد، إن الورشة تأتى فى إطار سياسة القسم والجامعة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية للمرضى والتدريب والتعليم الطبى المستمر للكوادر الطبية، للوصول إلى المستويات العلمية والعالمية، مشيرة إلى أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، التى يحاضر فيها الجراح العالمى "هنرى كاواموتو" أستاذ جراحة التجميل بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بأمريكا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كرم علام مدرس جراحة التجميل ومنسق عام الورشة، أن ورشة العمل عالمية ومقرر لها أن تقام كل عام فى دولة مختلفة، لافتاً إلى أنه تم اختيار كمحطة أولى للورشة، لأهمية دورها ومعرفتها بعلوم ومهارات التعامل الطبى مع عظام الوجه والفكين من خلال تعاملها مع المومياوات الفرعونية.

ويذكر أن الجراح العالمى "هنرى كاواموتو" سيلقى سلسلة من المحاضرات العلمية إضافة إلى مناظرة وتشخيص العديد من الحالات وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لها.

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