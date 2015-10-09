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محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر فى الإجراءات البنكية الخاصة بقروض "مشروعك"

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محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر فى الإجراءات البنكية الخاصة بقروض "مشروعك" محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر فى الإجراءات البنكية الخاصة بقروض "مشروعك"
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إعادة النظر فى الإجراءات البنكية الخاصة بإقراض أصحاب المشروعات الصغيرة التابعة للمشروع القومى للتنمية المحلية (مشروعك)، وخاصة ما يتعلق بشأن مطالبة البنوك بسند الملكية كأحد الضمانات للقروض وضرورة إيجاد آلية خاصة لحل تلك المشكلة بالتفاوض مع البنوك ومعاملة المتقدمين للمشروع أسوة بما هو متبع فى باقى المحافظات، وذلك لتشجيع نشر ثقافة العمل الحر والتوسع فى الاستثمارات لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية لمواجهة البطالة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مؤكدًا على التوسع فى المشروعات المنزلية للمرأة وتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للمشروع.

وكان المهندس سامى عبد العزيز حمودة، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشرف على المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بالإسماعيلية، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمت للمشروع بلغت 1243 مشروعا، منهم 417 مشروعا تحت الدراسة وتم قبول 172 مشروعا، كما تم التمويل الفعلى لـ140 مشروعا على مستوى المحافظة.
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