أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الأزهر يطالب أعضاء "كبار العلماء" بعدم الحديث عن الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
شيخ الأزهر يطالب أعضاء "كبار العلماء" بعدم الحديث عن الانتخابات البرلمانية شيخ الأزهر يطالب أعضاء "كبار العلماء" بعدم الحديث عن الانتخابات البرلمانية
علم "اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس هيئة كبار العلماء، أصدر توجيهات إلى أعضاء الهيئة بعدم الحديث فى وسائل الإعلام عن الانتخابات البرلمانية، ودعم فئة بعينها.

وأرجع "الطيب"، هذا القرار بأنه لا ينبغى للعلماء الحديث فى الشأن السياسى الحزبى وتوجيه الناخبين واستخدام الدين لهذا الغرض، كما يفعل البعض من استخدام الدين لتحقيق مصالح سياسية.

يذكر أن دار الإفتاء، أكدت فى وقت سابق على لسان الدكتور عمرو الوردانى مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، أن الدين لا يجوز أن يكون أداة فى اللعبة السياسية الحزبية حتى لا يُمزق بين الأحزاب، حيث هو الحكم والمعيار على كل من يقدم خدمة للوطن فيصحح من أخطأ ويرشد من يريد خدمة هذا الوطن.

موضوعات متعلقة..
>شيخ الأزهر يعود للقاهرة من الأردن بعد رئاسته مجلس حكماء المسلمين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365