شيخ الأزهر يطالب أعضاء "كبار العلماء" بعدم الحديث عن الانتخابات البرلمانية

علم "اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس هيئة كبار العلماء، أصدر توجيهات إلى أعضاء الهيئة بعدم الحديث فى وسائل الإعلام عن الانتخابات البرلمانية، ودعم فئة بعينها.

وأرجع "الطيب"، هذا القرار بأنه لا ينبغى للعلماء الحديث فى الشأن السياسى الحزبى وتوجيه الناخبين واستخدام الدين لهذا الغرض، كما يفعل البعض من استخدام الدين لتحقيق مصالح سياسية.

يذكر أن دار الإفتاء، أكدت فى وقت سابق على لسان الدكتور عمرو الوردانى مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، أن الدين لا يجوز أن يكون أداة فى اللعبة السياسية الحزبية حتى لا يُمزق بين الأحزاب، حيث هو الحكم والمعيار على كل من يقدم خدمة للوطن فيصحح من أخطأ ويرشد من يريد خدمة هذا الوطن.

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