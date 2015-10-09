بالصور.. معلمة هولندية ترتدى ملابس تظهر "جسم الإنسان" لشرح درس بيولوجيا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا لمعلمة هولندية تشرح دروس البيولوجيا بطريقة مختلفة، إذ ارتدت ملابس رُسِمَ عليها التكوين الداخلى لجسم الإنسان، لمساعدة الطلاب على فهم الدرس بطريقة سهلة وبسيطة.

ولاقت الصور إعجاب رواد "فيس بوك"، مشيدين بالطريقة، كما سخروا من الطرق التى تتبعها وزارة التربية والتعليم فى توصيل المعلومة للطلاب فى المدارس وعدم تطويرها، كما سرد عدد منهم مواقف لهم خلال الدراسة.

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