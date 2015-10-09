مشروبات طبيعية لتقوية الرغبة والقدرة الجنسية

يلجأ الكثيرون لتناول أقراص الفياجرا والمنشطات الجنسية لتعزيز الرغبة والقدرة الجنسية، وهو ما قد يسبب العديد من المضاعفات وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وأهمهم مرضى القلب والضغط، ولكن يمكن الاستغناء عن الفياجرا وأخواتها بطرق ووصفات طبيعية تؤدى نفس الوظيفة أو أفضل.

وأوضح مجموعة من الخبراء عبر الموقع الطبى “MensHealth أن هناك مشروبا طبيعيا مذهلا بديلا عن الفياجرا، وتشمل مكوناته:

>• 2 كوب ماء جوز الهند أو عصير الصبار

>• شريحة بطيخ

>• 2 ساق من الكرفس

>• 1/2 موزة

>• 1 قطعة صغيرة من الزنجبيل

>• ثمرة من الأفوكادو

>• 1 حفنة من الريحان

>• 3 ثمرات من التين

وأشار الباحثون إلى أن البطيخ يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وبالتالى يعزز فرص الانتصاب، كما أن التين يلعب دوراً هاماً فى تعزيز هرمون الذكورة وزيادة الرغبة الجنسية، ويعتبر الكرفس من أبرز الأغذية التى تعزز المزاج وتهدئ الجسم وإضافة إلى ذلك يعتبر الأفوكادو من أفضل الاغذية لتعزيز الرغبة الجنسية.

كما ذكر الباحثون مشروبا آخر يمكنه أن يكون بديلا للفياجرا ويتكون من

>• ثمرة كيوى

>• ثمرة موز

>• 3 سيقان جرجير

>• 3 ثمرات بلح

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