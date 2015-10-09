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والدة باسم لمرتضى منصور: حلوا مشاكلكم بعيدا عن الإعلام.. ورئيس الزمالك يهديها عمرة

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والدة باسم لمرتضى منصور: حلوا مشاكلكم بعيدا عن الإعلام.. ورئيس الزمالك يهديها عمرة والدة باسم لمرتضى منصور: حلوا مشاكلكم بعيدا عن الإعلام.. ورئيس الزمالك يهديها عمرة

وجهت والدة باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك نصيحة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد انتهاء الأزمة المثارة بينهما.

وقالت عبر مداخلة هاتفية بقناة "LTC" يوم الخميس"أنت وباسم مثل الأب وابنه، ولا يصح أن تحلوا المشاكل عبر الإعلام ولكن في الغرف المغلقة".

وأضافت"اعتبرني مثل أختك أو والدتك، إذا أخطأ باسم مرسي، فلا تعاقبه على الهواء عبر القنوات الفضائية، فأنتم في بيت واحد".

وتابعت"وقت الأزمة بينهما، لم أكن أنام بشكل طبيعي، كانت حالتي النفسية سيئة للغاية، وتحسنت بعد الصلح بينهما".

وواصلت والدة المهاجم الدولي توجيه حديثها لرئيس الزمالك"أنتم في بيت واحد، حافظوا عليه من أجل البطولات".

وأنهت تصريحاتها"أرجو أن تاخد بالك جيدًا من باسم مرسي، فهو مثل ابنك".

شاهد تصريحات مرتضى

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