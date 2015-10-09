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بالفيديو - رئيس الزمالك: باسم وعدني بمصالحتي أمام الأهلي

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بالفيديو - رئيس الزمالك: باسم وعدني بمصالحتي أمام الأهلي بالفيديو - رئيس الزمالك: باسم وعدني بمصالحتي أمام الأهلي

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسلوكيات باسم مرسي مهاجم الفريق بعد انتهاء الأزمة المثارة بينهما.

وقال مرتضى في تقرير تليفزيوني لقناة "LTC"يوم الخميس"باسم لاعب مؤدب وموهوب، ولم يتسبب في أي مشكلة منذ انضمامه للزمالك".

واستدرك"ولكن فجأة باسم مرسي ركبه شيطان الألتراس".

وأضاف"أنا في معركة مع هذه الفئة، ومعتاد ألا أخسر معاركي مثل عادل إمام وشوبير وسما المصري".

وواصل"باسم مرسي وعدني بمصالحتي في مباراة الأهلي بكأس السوبر، وأنه سيعود لمستواه السابق".

وأتم رئيس الزمالك"حققت المعادلة الصعبة، بإسعاد الأعضاء بناد اجتماعي يليق بهم، وفريق يفوز بالبطولات يسعد الجماهير".

شاهد تصريحات مرتضى

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فيديو اليوم السابع

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