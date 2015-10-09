الأهلي لجدو وعبد الفضيل: لا تضحوا بأدواركم بالنادي بعد الاعتزال

أعرب عدلي القيعي المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي عن استيائه الشديد من تعقد حل أزمة فسخ عقد ثنائي الفريق شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو.

وقال:"مستاء جدًا من هذه المشكلة، فالثنائي قضى فترة طيبة للغاية داخل النادي، والأهلي لم يقصر معهما، وأتمنى أن تنتهي العلاقة بشكل يليق بنجومية هذين اللاعبين".

ووجه القيعي نصيحة للثنائي"الباقي في مشواركما بكرة القدم أقل بكثير مما ينتظركم بعد نهايته، فلا تضحوا بأدواركم القادمة في النادي".

وأضاف عبر قناة "LTC"قائلا""لا أقصد أن يتنازلا عن حقوقهما، بل ما يأتي بالتراضي أفضل كثيرًا مما يأتي بالتقاضي، ولا يصح إنهاء علاقتكما بالنادي بخلاف شديد".

وواصل"أثق أن ساعة الجد، لن يهون على جدو وشريف عبد الفضيل أن يدخلا في صدام مع الأهلي يؤدي إلى قطيعة".

وأتم القيعي"من الممكن أن نبحث لهما عن عقد إعارة، ومن الوارد عودتهما مجددًا للفريق، الأهم أن نحل الأمر بطريقة شيك".