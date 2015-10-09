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المتحدث الرسمي للأهلي: التعاقد مع توماس شاف صعب بدون ممول

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المتحدث الرسمي للأهلي: التعاقد مع توماس شاف صعب بدون ممول المتحدث الرسمي للأهلي: التعاقد مع توماس شاف صعب بدون ممول

لا يميل عدلي القيعي المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي للتعاقد مع المدرب الألماني توماس شاف لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال القيعي: "راتب توماس شاف كبير للغاية، وقد يكون مقبولاً التعاقد معه، بشرط أن الدوري المصري سعره 400 مليون يورو".

وأضاف عبر قناة "LTC": "ولكن من غير المنطقي أن يلتهم الدوري ميزانية فريق الكرة في سنة كاملة".

وواصل القيعي: "إذا كان هناك من يستطيع تمويل صفقة توماس شاف، فأهلاً وسهلاً".

وتردد أن راتب توماس شاف السنوي يبلغ مليوني يورو.

وكان الأهلي قد أعلن عن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق الأحمر خلفا للمقال فتحي مبروك.

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