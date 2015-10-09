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صورة - ' لوتو ' ترعى قميص الإسماعيلي لموسم 2015-2016

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صورة - ' لوتو ' ترعى قميص الإسماعيلي لموسم 2015-2016 صورة - ' لوتو ' ترعى قميص الإسماعيلي لموسم 2015-2016

أبدى الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني رضائه عن شكل أطقم ملابس الفريق للموسم الجديد.

وطلب بضرورة الانتهاء منها وتسليمها للنادي قبل بدء مباريات الدوري.

وكانت لجنة التعاقدات قد تواصلت مع شركه لوتو من أجل الاستقرار على شكل قمصان الفريق.

وسبق أن حملت التصميمات التى قدمتها الشركة قد صاحبها عددا من الملاحظات التي طلب النادي تغييرها والتي إستجابت لها الشركة.

وكان النادى الإسماعيلي قد اتفق مع شركة لوتو لتوريد ملابس الفريق والتي قدرت ب500 ألف جنيه وتقدمها الشركة مجانا مقابل الحصول على معرض داخل المول الخاص بالنادى.

وصرح سمير نصر مدير لجنة التعاقدات أن التعديلات التي تمت على القميص وضع نجمة فوق شعار النادى فى تعبير عن فوز الفريق ببطوله قارية.

وسيتم كتابة أسماء اللاعبين فوق أرقام القمصان على الظهر.

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