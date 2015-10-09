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ارتفاع الوفيات بين الجزائريين جراء حادث "منى" إلى 28 حاجا

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ارتفاع الوفيات بين الجزائريين جراء حادث "منى" إلى 28 حاجا ارتفاع الوفيات بين الجزائريين جراء حادث "منى" إلى 28 حاجا
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الخميس عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة فى صفوف الحجاج الجزائريين إثر حادث التدافع الذى وقع فى مشعر منى، ليرتفع بذلك عدد وفيات الرعايا الجزائريين فى هذا الحادث إلى 28 شخصا .

وأكدت الوزارة الجزائرية فى بيان، أن عدد الحجاج الذين لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات يبلغ 28 حاجا، مشيرة إلى أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتابع تطور وضع الحجاج الجزائريين فى البقاع المقدسة، وهى على اتصال دائم مع كافة فرق البعثة المتواجدة بعين المكان والقنصل العام للجزائر بجدة.
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