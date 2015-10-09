المبعوث الأممى يُعلن حكومة وفاق ليبية برئاسة فائز سراج

أعلن المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون عن حكومة الوفاق الوطنى الليبية، التى تم التوصل إليها إثر مشاورات عدة جرت فى "الصخيرات" بالمغرب.

وقال ليون، خلال مؤتمر صحفى، إن المشاركين فى الحوار اقترحوا فائز سراج رئيسا للحكومة الليبية الانتقالية، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلى رئيسا لمجلس الدولة.

وأكد المبعوث الأممى أن ليبيا ستكون قادرة على مواجهة كل التحديات فى المستقبل، مشيرا إلى أن الأسرة الدولية ستوفى بالتزاماتها تجاه الحكومة الليبية الجديدة.

وأضاف برناردينو ليون أن وفد المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته طالب بتعديلين جديدين فى الوثيقة النهائية، كاشفا أن الطلب قوبل بالرفض لاعتبار أن الوثيقة التى توصلت إليها الأطراف قبل أيام هى وثيقة نهائية لن تعدل وبأن المجتمع الدولى يطالب بتشكيل حكومة الوحدة من دون أى تعديل على الوثيقة .