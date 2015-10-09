إدانة واسعة فى تونس لمحاولة اغتيال نائب برلمانى

أدانت المؤسسات والأحزاب السياسية بتونس محاولة اغتيال النائب البرلمانى عن حركة نداء تونس ورئيس نادى النجم الرياضى الساحلى رضا شرف الدين بتعرضه لإطلاق 8 رصاصات صوب سيارته أثناء ذهابه إلى العمل بالمنطقة الصناعية بسوسة.

أدان مجلس نواب الشعب عن استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال التى استهدفت النائب رضا شرف الدين بسوسة، منددا بشدة بهذه العملية النكراء. ودعا مجلس نواب الشعب لتعزيز الجهود للكشف عن ملابسات هذه الجريمة فى أقرب وقت ممكن وتكثيف العمل للقضاء على آفة الإرهاب، مهيبا جميع التونسيين للتمسك بوحدتهم الوطنية فى التصدى لهذه الظاهرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى ذلك.

كما أدان المجلس الوطنى لهيئة الصيادلة محاولة الاغتيال من قبل أطراف مجهولة، مؤكدًا أن هذه العملية، التى وصفها بالجبانة، لن تثنى النائب عن العطاء لفائدة مهنته ووطنه.

كما استنكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركى محاولة الاغتيال، قائلا أن هذه العملية تمثل استهدافا لتونس. ودعا جميع الأطراف السياسية إلى الوحدة والابتعاد عن التجاذبات والصراعات والوقوف صفا واحدا لمقاومة الخطر الإرهابى.

ومن جانبها، أعلنت جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين أنها ستعقد أول إجتماعاتها فى سوسة السبت القادم، فى خطوة تضامنية مع محاولة الاغتيال وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأدانت أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والنهضة والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطى الاجتماعى وآفاق تونس بشدة محاولة الاغتيال التى تعرض لها شرف الدين، معربين عن تضامنهم المطلق معه إثر الاعتداء الجبان الذى استهدفه. ودعت تلك الأحزاب السلطات الأمنية والقضائية إلى التحقيق فى القضية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وعلى المستوى الرياضي، أعربت العديد من الاندية الرياضية من بينها الترجى الرياضى التونسى و النادى الصفاقسى عن تضامنها المطلق مع رئيس النجم الساحلي، منددين بمحاولة الاغتيال الجبانة التى تعرض لها شرف الدين.

وأشاروا إلى ضرورة اتحاد جميع مكونات المجتمع المدنى من أجل مقاومة آفة الارهاب والتصدى لها ولكل محاولات الترهيب والعنف.