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مـحافظ السويس يتجاهل الصحف الخاصة بجلسات الدراسات البيئية للشركات

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مـحافظ السويس يتجاهل الصحف الخاصة بجلسات الدراسات البيئية للشركات مـحافظ السويس يتجاهل الصحف الخاصة بجلسات الدراسات البيئية للشركات
انتهج العربى السروى، محافظ السويس، أسلوبًا جديدًا فى أعمال حضور وسائل الإعلام للاجتماعات بالديوان العام، خاصة جلسات الدراسة البيئية للشركات الجديدة بالمنطقة الصناعية بعتاقة والأدبية وخليج السويس.

قام مسئولو المحافظة بتحديد أسماء مراسلى الصحف القومى فقط، لحضور الجلسات وتجهيز نسخ من دراسة البيئة للمشروعات بأسماء مراسلى الصحف القومية وتجاهل الصحف الخاصة وعدم السماح لهم حضور هذه اللقاءات فى أسلوب أثار غضب وسائل الإعلام بالمحافظة.

من جانبه رفض محافظ السويس، الرد على "اليوم السابع" فيما يتعلق بهذه التعليمات الجديدة، حيث تم دعوة الصحف القومية لحضور اجتماع دراسة بيئية لشركة جديدة بالديوان العام يوم الخميس القادم، وتجهيز أظرف ببيانات الشركة الجديدة ومنعها من الصحف الخاصة.

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مصر 365