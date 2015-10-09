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مرشح بدائرة سيدى جابر: الإسكندرية ليست معقلاً للسلفية

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مرشح بدائرة سيدى جابر: الإسكندرية ليست معقلاً للسلفية مرشح بدائرة سيدى جابر: الإسكندرية ليست معقلاً للسلفية
قال كريم محروس، مرشح دائرة سيدى جابر، إن الإسكندرية ليست معقلاً للسلفيين ولا لرؤوس الأموال ورجال الأعمال، لكنها معقلاً للحرية وتشكيل الرأى العام وتغيير السلبيات، مؤكداً أنه يثق فى الشعب السكندرى واختياراته وأنه لن ينساق وراء الدعاية الكاذبة والشعارات الدينية والأموال والرشاوى التى تدفع من المرشحين.

وأضاف "محروس"، خلال مؤتمر "جبهة جاية" بميدان الشهداء بالإسكندرية، أن هناك قضايا كثيرة بالإسكندرية تحتاج إلى جهود لحلها منها قضية وادى القمر ومصنع الأسمنت الذى ينبعث منه الأدخنة التى تقتل الأطفال، وتابع: "أنا قضيت نص عمرى فى الدفاع عن أهالى وادى القمر".

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