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محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير مدرستين ويتفقد مستوصف الصدر ببحرى

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محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير مدرستين ويتفقد مستوصف الصدر ببحرى محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير مدرستين ويتفقد مستوصف الصدر ببحرى
افتتح هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أمس الخميس، يرافقه اللواء بحرى أسامة ربيع قائد القوات البحرية، مدرسة الحمالين الابتدائية ومدرسة ترانديل الابتدائية بمنطقة بحرى التابعتين لإدارة الجمرك التعليمية، واللتان تم تطويرهما ورفع كفاءتهما بتنفيذ الشعبة الهندسية للقوات البحرية تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، إلى أن مدرسة الحمالين تتكون من 6 فصول تعليمية وعدد طلاب 121، بخلاف الغرف الإدارية، أما مدرسة ترانديل فتتكون من 12 فصلا وعدد طلاب 600 خلاف الفصول الإدارية، وقد تم رفع كفاءة المدرستين من خلال إحلال كامل لدهانات وترميم الواجهات وسلالم المدرستين وإحلال وتجديد الكهرباء وتزويدهما بمقاعد دراسية جديدة.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول فى إعادة تطوير المدرستين، مطالبا الجميع من المدرسين والتلاميذ والعاملين بضرورة الحفاظ على جميع مرافق المدرسة، والتوعية بنظافة المدرسة وعدم رمى أى مخلفات أو مخلفات خارج الصناديق المخصصة لذلك.

وتفقد المسيرى، مستوصف الصدر بمنطقة بحرى الذى يتم به أعمال تطوير ورفع كفاءة، ويتكون المستوصف من 12 عيادة مختلفة التخصصات وغرفة أشعة ومعمل تحاليل وعدد من الغرف الإدارية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه بعد الانتهاء من تطويره خلال أسبوعين من الآن.

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