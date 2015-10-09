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بالصور.. تكريم أبطال حرب أكتوبر فى قصر ثقافة الشاطبى

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نظم قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية، مساء أمس الخميس برئاسة أميرة مجاهد، وتحت رعاية محمد زيدان رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، والكاتب المسرحى محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية لأبطال حرب أكتوبر.

من جانبه تحدث المستشار الإعلامى للاحتفالية إبراهيم عبد الله، عن أهمية معركة اكتوبر والتى أدت الى تحول كبير فى وضع الخالى، وكيف ضحى أبطال الحرب ومنهم من استشهد فى سبيل تحقيق حلم النصر .

وأشار إلى أن هذا الانتصار وما تم فى معركة أكتوبر، تم تدريسه فى الكليات والأكاديميات العسكرية بدول العالم، مشيداً بموقف الراحل أنور السادات الذى أتخذه فى ظروف صعبه وتحقق النصر على أيدى أبطال عظماء يدركون أهمية مصر .

وقال عبد الله، أن الاحتفالات التى تتم من أجل صنع ممر للتواصل بين الأجيال ومعرفة البطولات التى حققوها حتى يفهموا الصعوبات والتضحيات التى مروا بها لتحرير كل شبر من تراب مصر .

بدأ الحفل بافتتاح معرض لرسوم الأطفال يقدمه مرسم قصر ثقافة الشاطبى بمناسبة شهر النصر، ثم تكريم الأبطال وسط فقرات فنية متنوعة ختامها احتفال مميز بتقديم العديد من الأغانى الوطنية مع فريق التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، بحضور مميز للبطل “عبد الجواد سليم” الذى ظل يحارب رغم بتر ساقيه وذراعيه حتى أطلق عليه الشهيد الحى.

كما تم تكريم اللواء بحرى نبيل عبد الوهاب، من أبطال إيلات واللواء عمر عز الدين الفرقة 39 بحرب الاستنزاف، واللواء خضر محمد خضر والبطل هنيدى أبو شريف، أول من قام بأسر أول أسير إسرائيلى، والبطل محمد شاكر والبطل رمضان فرج والبطل أحمد مهدى والبطل على عبد الغنى.

وسرد الأبطال حكاياتهم عن الحرب والبطولات التى قاموا بتنفيذها منذ حرب الاستنزاف حتى نصر أكتوبر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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