أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أوقاف سوهاج" تكرم 20 من حفظة القرآن الكريم بقرية بنى جميل

Google+ Print
"أوقاف سوهاج" تكرم 20 من حفظة القرآن الكريم بقرية بنى جميل "أوقاف سوهاج" تكرم 20 من حفظة القرآن الكريم بقرية بنى جميل
كرم الشيخ إسماعيل، الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، مساء أمس الخميس، 20 من حفظة القرآن الكريم بالمسجد الكبير ببنى حميل بمركز البلينا، تحت إشراف إدارة أوقاف بنى حميل بقيادة الشيخ على القاضى مدير الإدارة.

وحضر التكريم الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير المساجد بأوقاف سوهاج، والدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين بأسيوط، والدكتور سعد خلف عميد كلية الدرسات الإسلامية للبنات بسوهاج والدكتور عبداللطيف الليثى أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير لهم لتميزهم فى حفظ القران رواية "حفص".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365