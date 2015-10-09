"أوقاف سوهاج" تكرم 20 من حفظة القرآن الكريم بقرية بنى جميل

كرم الشيخ إسماعيل، الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، مساء أمس الخميس، 20 من حفظة القرآن الكريم بالمسجد الكبير ببنى حميل بمركز البلينا، تحت إشراف إدارة أوقاف بنى حميل بقيادة الشيخ على القاضى مدير الإدارة.

وحضر التكريم الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير المساجد بأوقاف سوهاج، والدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين بأسيوط، والدكتور سعد خلف عميد كلية الدرسات الإسلامية للبنات بسوهاج والدكتور عبداللطيف الليثى أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير لهم لتميزهم فى حفظ القران رواية "حفص".