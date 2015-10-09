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"الصحة" تبدأ توفير 13 ألف جرعة من سوفالدى "المستورد" غدا

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"الصحة" تبدأ توفير 13 ألف جرعة من سوفالدى "المستورد" غدا "الصحة" تبدأ توفير 13 ألف جرعة من سوفالدى "المستورد" غدا
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ستتسلم 13 ألف جرعة من عقار "سوفالدى" المستورد، غدا السبت، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد 30 ألف جرعة جديدة تتسلمها يوم 19 أكتوبر الجارى، وضخها فى مراكز الكبد على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تعميم صرف السوفالدى المصرى فى مراكز الكبد خلال أسبوعين بسعر 730 جنيها.

- وزير الصحة يطلق علاج فيروس c بـ"كيوريفو"أول أدوية الجيل الثانى فى مراكز الكبد..أحمد عماد الدين: أمى ماتت بسبب فيروس c.. والفيروسات الكبدية: خفض نسب الإصابة بالمرض إلى 2% خلال 10 سنوات.. وتوفير سوفالدى

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