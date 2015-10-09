"الصحة" تبدأ توفير 13 ألف جرعة من سوفالدى "المستورد" غدا

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ستتسلم 13 ألف جرعة من عقار "سوفالدى" المستورد، غدا السبت، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد 30 ألف جرعة جديدة تتسلمها مصر يوم 19 أكتوبر الجارى، وضخها فى مراكز الكبد على مستوى الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تعميم صرف السوفالدى المصرى فى مراكز الكبد خلال أسبوعين بسعر 730 جنيها.
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