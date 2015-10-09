مصر تهنئ الليبيين بالتوقيع على "الاتفاق السياسى" فى الصخيرات

هنأت مصر الشعب الليبى، بتوصل الأطراف المتحاورة فى المغرب إلى التوافق المنشود، مشيدة بسمو تلك الأطراف إلى مستوى المسئولية مما أدى إلى النجاح الذى تحقق مساء أمس الخميس 2015 بالتوقيع على الاتفاق السياسى فى ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان، ارتياحها لهذا التطور المهم، والجهد الذى بذله المبعوث الأممى "برناردينو ليون" في التوصل إلى هذا الاتفاق بمساعدة عدد كبير من الدول، وتشير إلى أن الدولة المصرية قد حرصت بكل مؤسساتها على تقديم كل ما يلزم من دعم للعملية التفاوضية الجارية منذ عدة أشهر من أجل إنجاح العملية والحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم الدولة الليبية، لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ومكافحة الإرهاب على الأراضى فى ليبيا.

وشددت وزارة الخارجية، على أهمية استمرار وتعزيز الروح الإيجابية التى أنتجت هذا الاتفاق على ضوء التحديات الكثيرة الماثلة أمام الحكومة ومؤسسات الدولة الليبية فى المستقبل، مؤكدة أن مصر ستقف إلى جانب أشقائها الليبيين فى كل لحظة لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وحفظ أمنهم واستقرارهم.