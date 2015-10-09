أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر تهنئ الليبيين بالتوقيع على "الاتفاق السياسى" فى الصخيرات

Google+ Print
مصر تهنئ الليبيين بالتوقيع على "الاتفاق السياسى" فى الصخيرات مصر تهنئ الليبيين بالتوقيع على "الاتفاق السياسى" فى الصخيرات
هنأت الشعب الليبى، بتوصل الأطراف المتحاورة فى المغرب إلى التوافق المنشود، مشيدة بسمو تلك الأطراف إلى مستوى المسئولية مما أدى إلى النجاح الذى تحقق مساء أمس الخميس 2015 بالتوقيع على الاتفاق السياسى فى ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان، ارتياحها لهذا التطور المهم، والجهد الذى بذله المبعوث الأممى "برناردينو ليون" في التوصل إلى هذا الاتفاق بمساعدة عدد كبير من الدول، وتشير إلى أن الدولة المصرية قد حرصت بكل مؤسساتها على تقديم كل ما يلزم من دعم للعملية التفاوضية الجارية منذ عدة أشهر من أجل إنجاح العملية والحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم الدولة الليبية، لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ومكافحة الإرهاب على الأراضى فى ليبيا.

وشددت وزارة الخارجية، على أهمية استمرار وتعزيز الروح الإيجابية التى أنتجت هذا الاتفاق على ضوء التحديات الكثيرة الماثلة أمام ومؤسسات الدولة الليبية فى المستقبل، مؤكدة أن مصر ستقف إلى جانب أشقائها الليبيين فى كل لحظة لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وحفظ أمنهم واستقرارهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة