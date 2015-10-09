بالفيديو تصفيات اليورو – ألمانيا تتأهل رغم السقوط بهدف رائع.. وبولندا تصعب موقفها

(إفي): فشل المنتخب البولندي لكرة القدم في استغلال تعثر نظيره الألماني والإنفراد بصدارة المجموعة وذلك بعدما تعادل بصعوبة أمام منتخب اسكتلندا (2-2) اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وأقيمت المباراة على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة جلاسجو الاسكتلندية.

ويدين المنتخب البولندي في الخروج بنقطة التعادل لمهاجمه المخضرم روبرت ليفاندوفسكي صاحب الثنائية في الدقيقتين (3 و90)، بينما أحرز ثنائية اصحاب الأرض كل من مات ريتشي في الرمق الأخير من الشوط الأول، والمهاجم ستيفن فليتشر في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بذلك يحافظ منتخب بولندا على وصافة الترتيب برصيد 18 نقطة وهو نفس رصيد المنتخب الأيرلندي، ويعقد موقفه في التأهل المباشر كوصيف للمجموعة، لاسيما أنه سيتسضيف الأخير في ختام التصفيات بعد ثلاثة أيام.

بينما رفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، تأهل منتخب ألمانيا رسميا إلى النهائيات على الرغم من خسارته أمام جمهورية أيرلندا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أفيفا" في العاصمة الأيرلندية دبلن.

ويدين أصحاب ألأرض بهذا الفوز الغالي للمهاجم الشاب شين لونج محرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وبالرغم من تلك الهزيمة، حافظ منتخب "المانشافت" على صدارته برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن منتخبي بولندا وأيرلندا صاحبي الوصافة، ليضمن بذلك تأهله رسميا لنهائيات اليورو 2016.

وكان منتخب جورجيا قد اكتسح ضيفه منتخب جبل طارق برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم، في المباراة التي أقيمت على ملعب (بوريس بايتشادزه دينامو أرينا) بالعاصمة الجورجية تبليسي.

ورفع منتخب جورجيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير بينما تذيل جبل طارق قاع الترتيب بلا نقاط.

ومن المقرر أن تستضيف الماكينات الألمانية منتخب جورجيا بينما ستخرج أسكتلندا لمواجهة جبل طارق، في الوقت الذي سيستضيف فيه المنتخب البولندي نظيره الأيرلندي لتحديد وصيف المجموعة في ختام التصفيات يوم 11 أكتوبر أول الجاري.

وسيتأهل إلى أكبر النسخ تمثيلا في تاريخ بطولات الأمم الأوروبية صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، فضلا عن أفضل ثالث، وهو ما سيتم اختياره عبر حساب نتائج المنتخبات الخمس الأولى في كل مجموعة من أجل عدم الإضرار بالمجموعة التي تضم فريقا أقل.

وستحسم أربع تذاكر عبر ملحق فاصل تتواجه فيه المنتخبات الثمانية المتبقية من أصحاب المركز الثالث، تقام مبارياته في نوفمبر 2015 ، فيما ستبقى التذكرة الأخيرة من نصيب فرنسا المضيفة.

شاهد أهداف مباراة بولندا واسكتلندا

شاهد هدف أيرلندا وألمانيا