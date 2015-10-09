"مكافحة السمنة"تعقد مؤتمرا للاحتفال باليوم العالمى للسمنة بعرض تجارب حية

احتفالا بإدراج منظمة الصحة ليوم 11 أكتوبر من كل عام، كيوم عالمى لمكافحة السمنة، تقيم الجمعية المصرية لدراسة السمنة الأحد القادم، مؤتمرها الصحفى الأول للاحتفال باليوم العالمى للسمنة، والتوعية بأضرارها ومخاطر زيادة الوزن بأحد الفنادق الكبرى.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أوضح الدكتور محمد أبو الغيط رئيس المؤتمر ومنسق الجمعية المصرية لدراسة السمنة، أن المؤتمر هو الأول من نوعه للاحتفال باعتماد اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر كل عام كيوم عالمى للمكافحة والتوعية بمرض السمنة القاتل، والسبب فى كثير من المضاعفات المرضية التى تصيب مرضاه، ويأتى المؤتمر فى الوقت الذى تتزايد فيه معدلات السمنة فى العالم بشكل عام ومصر على وجه الخصوص.

وصرح "أبو الغيط"، أن المؤتمر يسعى فى المقام الأول للتوعية بالمرض وخطورته، ويقدم مجموعة من الحالات والتجارب الحية لأشخاص كانوا يعانون السمنة، ورحلتهم للتخلص منها، ونجاحهم فى ضبط معدلات أوزانهم، كما يناقش المؤتمر طبيعة السمنة كمرض من حيث الأسباب والأعراض والمخاطر والعلاج وسبل جديدة ويدير المؤتمر كلا من الدكتور هشام البرلسى رئيس الجمعية المصرية لدراسة السمنة، والدكتور عمر مطر نائى رئيس الجمعية.